Перевірити сплату роботодавцем страхових внесків можна онлайн: у ПФУ розповіли, як це зробити
В Україні непоодинокими є випадки, коли роботодавці не сплачують соціальні внески за працівників. Перевірити, чи сплачує роботодавець за робітника страхові внески, можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України або у мобільному додатку «Пенсійний фонд». У відомстві розповіли, як це зробити.
Для цього треба зробити такі кроки:
- Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України www.portal.pfu.gov.ua
- Увійдіть в свій особистий кабінет, авторизувавшись зручним для вас способом: за допомогою кваліфікаційного електронного підпису (#КЕП), Дія. Підпис, системи GOV. ID або за логіном і паролем, який можна отримати в сервісному центрі територіального органу Фонду.
- В особистому кабінеті оберіть розділ «Мій страховий стаж», щоб перевірити, скільки ви набули страхового стажу.
Зверніть увагу! У цьому розділі відображаються відомості щодо страхового стажу набутого у період з 1 січня 2004 року — дати набрання чинності Законом України від
- Зайдіть в розділ «Моя заробітна плата», щоб побачити суми заробітної плати (доходу), на яку нараховано єдиний соціальний внесок.
- Контролюйте інформацію про сплату ЄСВ роботодавцем та набутий страховий стаж.
Раніше «ФАКТИ» писали, в якому випадку неповний місяць роботи зарахують до страхового стажу як повний, а також про те, в якому разі період безробіття зарахують до страхового стажу.24