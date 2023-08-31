Перевірити сплату роботодавцем страхових внесків можна онлайн: у ПФУ розповіли, як це зробити

В Україні непоодинокими є випадки, коли роботодавці не сплачують соціальні внески за працівників. Перевірити, чи сплачує роботодавець за робітника страхові внески, можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України або у мобільному додатку «Пенсійний фонд». У відомстві розповіли, як це зробити.

Для цього треба зробити такі кроки:

- Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України www.portal.pfu.gov.ua

- Увійдіть в свій особистий кабінет, авторизувавшись зручним для вас способом: за допомогою кваліфікаційного електронного підпису (#КЕП), Дія. Підпис, системи GOV. ID або за логіном і паролем, який можна отримати в сервісному центрі територіального органу Фонду.

- В особистому кабінеті оберіть розділ «Мій страховий стаж», щоб перевірити, скільки ви набули страхового стажу.

Зверніть увагу! У цьому розділі відображаються відомості щодо страхового стажу набутого у період з 1 січня 2004 року — дати набрання чинності Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яким запроваджено поняття «страховий стаж».

- Зайдіть в розділ «Моя заробітна плата», щоб побачити суми заробітної плати (доходу), на яку нараховано єдиний соціальний внесок.

- Контролюйте інформацію про сплату ЄСВ роботодавцем та набутий страховий стаж.

Раніше «ФАКТИ» писали, в якому випадку неповний місяць роботи зарахують до страхового стажу як повний, а також про те, в якому разі період безробіття зарахують до страхового стажу.

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