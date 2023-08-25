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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2015
Скульптор: Marco Antonio Nogueron
Розмір: 96×31 cm
Лімітований випуск Із експозиції «Shvets Museum»
Ще в молодості знаменитий полководець Тимур в одній з битв втратив два пальці на правій руці і був поранений у праву ногу. З тих пір завойовника, який залишився на все життя кульгавим, почали називати Тимур-ленгом, що в перекладі з перської означало Кульгавий Тимур. На європейських мовах його ім'я звучало як Тамерлан.
Розповідають, що коли, здобувши багато країн, Тимур дійшов до Європи, в одному з міст він уперше побачив дзеркало. Він довго розглядав у ньому своє спотворене шрамами обличчя, а потім несподівано всім гірко заплакав.
Проплакав він майже цілий день. На другий ранок Тимур раптом помітив, що плаче і його візир (перший міністр). Тимур запитав, чому він теж плаче. Як пишуть історики, візир нічого не відповів і продовжував плакати цілий тиждень.
Тоді, викликавши візира до себе, Тимур знову спитав його:
- Слухай, чому ти так довго страждаєш, що трапилося?
- Як же мені не страждати, о, повелителю? — відповів візир. — Ось ти побачив своє обличчя в дзеркалі лише один раз і заплакав, адже я бачу твоє обличчя щодня…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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