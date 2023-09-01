Жеребкування Ліги Європи: став відомий склад груп

У п'ятницю, 1 вересня, у «Грімальді Форум» в Монако, де напередодні було кинуто жереб Ліги чемпіонів, відбулося жеребкування групового турніру Ліги Європи, з якої, на жаль, на стадії кваліфікації вилетіли «Дніпро-1» та «Зоря». Зокрема своїх суперників дізналися польський «Ракув» Владислава Кочергіна та австрійський ЛАСК Максима Таловєрова.

Зазначимо, що з легкої руки дворазового переможця Ліги Європи у складі «Севільї» Стефана Мбіа та ексфутболіста «Манчестер Юнайтед» Джона О'Ші 32 учасники були розподілені на вісім груп, по чотири колективи у кожній. За підсумками жеребкування сформовано такі квартети:

Група А. «Вест Хем» (Англія), «Олімпіакос» (Греція), «Фрайбург» (Німеччина), «Бачка-Топола» (Сербія).

Група В. «Аякс» (Нідерланди), «Марсель» (Франція), «Брайтон» (Англія), АЕК (Греція).

Група С. «Рейнджерс» (Шотландія), «Бетіс» (Іспанія), «Спарта» (Чехія), «Аріс» (Кіпр).

Група D. «Аталанта» (Італія), «Спортинг» (Португалія), «Штурм» (Австрія), «Ракув» (Польща).

Група E. «Ліверпуль» (Англія), ЛАСК (Австрія), «Юніон Сент-Жилуаз» (Бельгія), «Тулуза» (Франція).

Група F. «Вільярреал» (Іспанія), «Ренн» (Франція), «Маккабі» (Хайфа, Ізраїль), «Панатінаїкос» (Греція).

Група G. «Рома» (Італія), «Славія» (Чехія), «Шериф» (Молдова), «Серветт» (Швейцарія).

Група H. «Байєр» (Німеччина), «Карабах» (Азербайджан), «Мольде» (Норвегія), «Хеккен» (Швеція).

Нагадаємо, що за підсумками групового турніру до плей-оф раунду Ліги Європи вийдуть команди, які посіли другі місця у своїх квартетах, де до них приєднаються клуби, які стануть третіми у своїх групах Ліги чемпіонів. Переможці груп Ліги Європи чекатимуть на своїх суперників одразу на стадії 1/8 фіналу, а ті, хто посів третє місце, пройдуть у плей-оф Ліги конференцій. Перші поєдинки групової стадії намічені на 21 вересня, а фінал відбудеться у травні 2024-го на стадіоні «Авіва» у Дубліні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що київське «Динамо» завершило виступи в єврокубковому сезоні.

Фото uefa.com

75

Читайте нас у Facebook та Instagram