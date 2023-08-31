Жеребкування груп Ліги чемпіонів: хто дістався «Шахтарю»

У четвер, 31 серпня, у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, куди через кваліфікацію не зміг пробитися український «Дніпро-1».

Єдиний представник України в основній сітці найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу, донецький «Шахтар», який після перемоги над «Колосом» вийшов у лідери турнірної таблиці УПЛ, виступить у квартеті Н з іспанською «Барселоною», португальським «Порту» та бельгійським «Антверпеном».

Повністю склад груп Ліги чемпіонів за участю клубів із 15 країн (найбільше представництво в Іспанії — п'ять команд) виглядає так:

Група А. «Баварія» (Мюнхен, Німеччина), «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Копенгаген» (Данія), «Галатасарай» (Туреччина).

Група Ст. «Севілья» (Іспанія), «Арсенал» (Англія), «ПСВ» (Ейндховен, Нідерланди), «Ланс» (Франція).

Група С. «Наполі» (Неаполь, Італія), «Реал» (Мадрид, Іспанія), «Брага» (Португалія), «Уніон» (Берлін, Німеччина).

Група D. «Бенфіка» (Лісабон, Португалія), «Інтер» (Мілан, Італія), «Зальцбург» (Австрія), «Реал Сосьєдад» (Іспанія).

Група Е. «Фейєноорд» (Роттердам, Нідерланди), «Атлетико» (Мадрид, Іспанія), «Лаціо» (Італія), «Селтик» (Глазго, Шотландія).

Група F. «ПСЖ» (Париж, Франція), «Борусія» (Дортмунд, Німеччина), «Мілан» (Італія), «Ньюкасл Юнайтед» (Англія).

Група G. «Манчестер Сіті» (Англія), «Лейпциг» (Німеччина), «Црвена Звэзда» (Белград, Сербія), «Янг Бойз» (Берн, Швейцарія).

Група H. «Барселона» (Іспанія), «Порту» (Португалія), «Шахтар» (Донецьк, Україна), «Антверпен» (Бельгія).

Нагадаємо, що за підсумками групового турніру до плей-оф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету. Перші поєдинки групової стадії намічені на 19 та 20 вересня. А фінал пройде 1 червня на знаменитому стадіоні «Вемблі» у Лондоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Манчестер Сіті» обіграв «Інтер» та вперше в історії виграв Лігу чемпіонів.

Фото uefa.com

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