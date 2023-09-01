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Україна

Перевозили «шахеди» з ірану до рф: Ігнат розповів про важливість знищення літаків Іл-76 у Пскові

16:10 1 вересня 2023
Пожежа у Пскові

Російські військові використовують літаки Іл-76, частину з яких знищили під час атаки на аеродром під Псковом, для перевезення вантажів, озброєння та особового складу.

Про це сказав в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«На жаль, у росії таких літаків ще багато, і вони серед іншого перевозять і „шахеди“ з тегерана до москви. Цей літак є основою, тобто платформою для А-50. Тобто йдеться про літак дальнього радіолокаційного виявлення. Таких літаків є близько 5−6 у боєготовності. Чотири з них росіяни вже точно не використовуватимуть», — сказав Ігнат.

Нагадаємо, що в ніч проти 30 серпня відбулася атака дронів одразу на шість областей рф. Однією з цілей став аеродром у Пскові, де, за словами представника української розвідки Андрія Юсова, було знищено чотири літаки Іл-76. Ще кілька літаків було пошкоджено. Згодом керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що авіабазу під Псковом атакували БПЛА, які запустили з території рф. Атаку на військові об'єкти в рф було здійснено і 1 вересня.

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