Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сєверного Донецької області. На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Красногорівки Донецької області.

«Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 — по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів та 1 радіолокаційну станцію противника.

«У тимчасово окупованому населеному пункті Волноваха Донецької області та інших населених пунктах Волноваського району у період за 15 по 30 серпня представниками російських окупаційних адміністрацій проводилися агітаційні заходи з місцевим населенням щодо примусового залучення дітей шкільного віку до освітнього процесу у навчальних закладах за програмою рф та участі у виборах і голосуванні за кандидатів від партії „єдина росія“. До сімей, які відмовилися віддавати дітей до навчальних закладів, навідуються представники районних відділів освіти у супроводі фсб рф з метою проведення профілактичних бесід щодо дотримання норм російського законодавства про обов’язкове отримання середньої освіти. На батьків складено протоколи про неналежне виконання батьківських обов’язків. Повідомляється, що у разі складання трьох таких протоколів вони будуть позбавлені батьківських прав, а дітей передадуть під опіку соціальних служб до дитячих будинків на території рф», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», раніше британський генерал Річард Берронс назвав три сценарії закінчення війни в Україні, а австрійський військовий аналітик Густав Грессель заявив, що путін не піде на переговори без поразки своєї армії.

Фото: Генштаб ЗСУ

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