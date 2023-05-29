Українська красуня Магучих з рекордом виграла етап престижної «Діамантової ліги» у Рабаті (відео)

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих, яка блискуче виграла у березні чемпіонат Європи у закритих приміщеннях, обійшла всіх конкуренток на черговому престижному турнірі. 21-річна легкоатлетка з Дніпра, як і минулого року, виграла етап «Діамантової ліги» у Рабаті (Марокко).

Причому для перемоги у секторі красуні-українці вистачило трьох стрибків. Пропустивши початкові висоти, Ярослава з першої спроби підкорила планку на висоті 191 см і з другої — 195 см. Окрім Магучих, рубіж 191 см (щоправда, лише з третьої спроби) підкорився лише ще одній українці Ірині Геращенко, яка врешті-решт взяла «срібло». Третє місце у Марокко розділили сербка Ангеліна Топіч та Надія Дубовицька з Казахстану (187 см). Ще одна стрибунка з України Юлія Левченко посіла у підсумковому протоколі шосту позицію (181 см).

Вже у статусі чемпіонки Магучих у першому ж стрибку взяла висоту 201 см, оновивши свій же найкращий результат сезону у світі (ніхто у світі, окрім українки, 2023-го не стрибав на два метри і вище). Нагадаємо, що минулого сезону Ярослава виграла фінал «Діамантової ліги» і заробила солідні призові.

Відео рекордного стрибка Ярослави Магучих (в огляді — з 2:51)

Зійшла на п'єдестал пошани на змаганнях у Марокко й чемпіонка Європи Марина Бех-Романчук. Повернувшись у сектор для потрійного стрибка після травми, спортсменка з Хмельницького з результатом 14 метрів 65 сантиметрів поступилася лише кубинці Леяніс Перес Ернандес (14,84 метра) та випередила віцечемпіонку світу Шанеку Ріккетс з Ямайки (14,53).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучих з рекордом сезону виграла престижні змагання в Африці.

Фото Twitter Wanda Diamond League

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