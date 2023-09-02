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Події

Втопили та виклали тіла в ряд на пляжі: у Маріуполі невідомі показово розправилися з групою окупантів

18:29 2 вересня 2023
військова російська

В окупованому Маріуполі невідомі продовжують вбивати російських військових.

Сьогодні стало відомо, що на одному з пляжів міста кілька днів тому було знайдено п'ять тіл російських військовослужбовців. Усіх військових було вбито невідомими.

Про це повідомило джерело в «мвс днр», передає Telegram-канал «Кремлівська табакерка».

За словами джерела, росіян спочатку напоїли алкоголем до несвідомого стану, потім втопили в морі. Потім витягли тіла на пляж і поклали їх у ряд.

«Дуже схоже на акцію залякування», — цитує ресурс слова джерела.

Троє з убитих нібито перед смертю чинили опір, про що свідчать сліди на тілі.

За словами джерела, у вбитих зникла тільки їхня зброя, а гроші та інші цінні речі на місці.

Також повідомляється, що влітку у місті за незрозумілих обставин загинули 16 військовослужбовців.

«ФАКТИ «писали про те, що у липні у різних районах Маріуполя було знайдено вісім убитих військових росії. Шестеро з них були зарізані, двоє — застрелені у потилицю.

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