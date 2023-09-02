«Страх став домінуючим станом Путіна. Він хотів занурити країну в атмосферу страху, але занурив себе», — Леонід Невзлін

Бізнесмен і громадський діяч Леонід Невзлін, який назвав путіна психопатом, пише про панічний страх, який відчуває російський диктатор. Страх змушує путіна робити будь-які кроки, щоб залишитися в живих та продовжити своє перебування при владі

«Страх став домінуючим станом Путіна. Він боїться смерті, боїться Гааги, боїться втратити владу. Страх тисне, змушує підозрювати всіх поспіль, бачити змови, шукати ворогів, які бажають замінити йому трон на шконку.

Сьогодні офіційно оголошено, що переговори Путіна та Ердогана відбудуться у понеділок у Сочі. Хоча ще недавно обговорювався зовсім інший формат — подорож Путіна до Стамбула. Але — боїться. І — не довіряє. Тому ж Ердогану. Як результат — демонстрація максимальної неповаги правителю Туреччини як сторона, що приймає, і необхідність тому летіти до Росії. Як пояснювали перенесення? «Наш щур не хоче в клітку?».

Власне, до Сочі Путін теж їде, прикриваючись Ердоганом. Доля лідерів Аль Каїди йому теж, напевно, не дає спати. Тому й у Сочі з побоюванням.

Путін боїться міжнародних поїздок, але й усередині країни теж страшно. Патріоти гніваються, іноагенти замишляють, безпілотники вештаються щодня територією, яку так хочеться вважати своєю. Страшно виборів навесні. Мало чи. Тому — жодної конкуренції. Пригожина боїться навіть мертвого. Сам породив, сам тепер і тремтить від страху. Раптом «оркестр» похоронний марш репетирує. Загалом був «мачо», та здувся. Та й не було жодного «мачо». Був і є — гопник із пітерського підворіття, який дорвався до влади. Хотів занурити країну в атмосферу страху, але занурив себе. Там і скоро згине. Україна допоможе" , — пише Невзлін.

Нагадаємо, ще задовго до загибелі пригожину під час вибуху його літака, Леонід Невзлін писав, що відразу після заколоту «вагнерівців» путін наказав вбити пригожина. Потім повідомляли про їхню зустріч, домовленості, але питання про ліквідацію голови чвк «вагнер» було вирішено 24 червня.

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