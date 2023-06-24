Бізнесмен Леонід Невзлін, який раніше назвав президента росії володимира путіна психопатом, який будь-що хоче знищити Україну, прокоментував виступ євгенія пригожина проти кремля.

«Путін (у своєму зверненні. — Авт.) не назвав пригожина пригожиним. Натомість промовив слово «зрада». У перекладі з путінського на людський це означає, що пригожин не має шансів на прощення. Жодних ігор, все по-дорослому. Операція «вогонь по штабах», яку я неодноразово попереджав, входить у вирішальну фазу.

Чому саме зараз? До 1 липня залишився тиждень, пригожин сподівався до останнього, що путін не змусить саме його та його бійців йти за контрактом під Шойгу. Сподівався даремно, путін завдав йому смертельного удару в спину, по-справжньому зрадив — по всіх поняттях. Віддати справу всього свого життя, свого «Вагнера» шойгу, ну як це можливо? Мало того, це була спільна справа життя і пригожина, і путіна. Тут краще правда загинути, ніж бути настільки опущеним своїм лютим ворогом на очах у всієї зони.

Путін щойно злив свого вірного друга, можливо, найвірнішого. Наказав про його вбивство. Усі вони жили і живуть за законами мафії, і вмиратимуть так само. Включно з ватажком", — написав він Telegram.

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