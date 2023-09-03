37.34 / 38.10 40.62 / 41.53
Київ: +18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Одноклубник Мессі вдвічі багатший за зіркового аргентинця: звідки гроші

9:02 3 вересня 2023
Леонардо Кампана та Ліонель Мессі

Чемпіон світу з футболу аргентинець Ліонель Мессі, який входить до десятки найоплачуваніших спортсменів усіх часів, не є найбагатшим футболістом у своїй нинішній команді «Інтер Маямі».

Незважаючи на зарплату в 54 мільйони доларів (і загальний статок у понад 500 млн в американській валюті), у клубі МЛС є футболіст, у якого більше грошей. Як повідомляє Mundo Deportivo, це 23-річний еквадорський форвард Леонардо Кампана, який перейшов до «Інтер Маямі» з англійського «Вулверхемптону» на початку нинішнього року, статки якого оцінюються у понад мільярд доларів. Точніше, не його особисто (зарплата футболіста — лише 550 тисяч на рік), а його неймовірно багатої сім'ї.

Його бабуся Ізабель Нобоа є однією з найуспішніших бізнес-леді Еквадору, а дід Ісідро Кампана був міністром зовнішньої торгівлі та інвестицій країни. Дядько Леонардо, Альваро Кампана, є відомим у всій Південній Америці магнатом, а інший дядько, Даніель Нобоа, може стати президентом Еквадору.

Додамо, що цього сезону Леонардо Кампана провів за «Інтер Маямі» у всіх турнірах 28 матчів та забив 6 м'ячів. Також у його активі 13 матчів за збірну Еквадору (без забитих голів).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Мессі переплутала чоловіка з партнером у клубі, але вчасно «схаменулась».

158

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мобілізація

Сидітиме в окопі з лопатою замість автомата: адвокат попередив, що має бути в довідці про обмежену придатність (фото документа)

перевірка

Не має права навіть військком: чи можуть співробітники ТЦК перевіряти на вулиці документи для вручення повістки

зодіак

Овнам — успіх, Тельцям — дохід, Козорогам — кар'єрне зростання: гороскоп на тиждень 3 — 10 вересня 2023 року

Лечо без оцту та стерилізації на зиму

Лечо без оцту та стерилізації на зиму: дуже простий рецепт

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту