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«Вітаю себе із 57-річчям»: Сальма Гаєк опублікувала у день народження «святкову» бікіні-фотосесію

14:57 3 вересня 2023
Сальма Гаєк на пляжі

Незважаючи на «досить поважний» вік, голлівудська актриса Сальма Гаєк не боїться публікувати знімки, зроблені на пляжі в день відкриття бікіні-сезону, а також в день його завершення.

Ось і вчора, 2 вересня, зірка розмістила в Instagram фото, на яких її зображено під час відпочинку на березі океану.

Акторка позує в кадрі в червоному бікіні з білою облямівкою, доповнивши образ капелюхом і сонцезахисними окулярами.

«Я така щаслива, що жива, і так глибоко вдячна за всі благословення! Моя улюблена сім'я, мої дорогоцінні друзі, моє здоров'я, моя робота, яка підтримує мене, моя команда, котра надихає, мої стосунки із тваринами й природою і любов усіх моїх відданих шанувальників. Вітаю себе із 57-річчям», — написала актриса.

Як відомо, Гаєк народилася 1966 року в Мексиці. 1995-го вона знялася у своєму першому голлівудському фільмі «Відчайдушний» разом з іспанським актором Антоніо Бандерасом. Згодом її слава приросла завдяки фільмам Фріда", «Від заходу до світанку», «Бандитки», «Супер Майк: Останній танець».

А тим часом іншу голівудську суперзірку — Анджеліну Джолі — запідозрили в романі з Ротшильдом, який одружений з українською актрисою.

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