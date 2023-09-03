Обвинуваченого у зґвалтуванні найтитулованішого футболіста світу Дані Алвеса вибачила дружина (фото)

Ексгравця «Барселони», «Ювентуса», «ПСЖ» та збірної Бразилії 40-річного Дані Алвеса, який із січня цього року перебуває у в'язниці за звинуваченням у зґвалтуванні, схоже, вибачила красуня-дружина Джоана Санс.

Модель, яка в березні публічно оголосила про розлучення з найтитулованішим футболістом світу, змінила гнів на милість. Дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram миле послання від свого коханого, написане за ґратами.

«У всьому цьому безумстві я зрозумів, що бути вдвох краще, ніж бути самому… Коли один впаде, інший його піднімає, коли одному холодно, другий його зігріває. Такі вже ми. Дякую за твій опір, дякую за стійкість. Я завжди казав, що ти була тією, про яку я мріяв, але тепер скажу, що ти набагато більше, ніж я мріяв… Знаю, як ти ненавидиш самотність… Знаю, як тобі тяжко через все це. Але все мине, ми станемо тільки сильнішими. Це неймовірно, що я все ще відчуваю метеликів у животі, коли бачу тебе. Неймовірно, що я так сильно люблю тебе крізь роки. Та ще дивовижніше знати, що ти зі мною. Що б не сталося, де би я не був, я завжди з тобою. Люблю тебе назавжди», — йдеться в листі Алвеса.

Нагадаємо, що останнім клубом Алвеса був мексиканський «Пумас», який після звинувачення футболіста у зґвалтуванні розірвав із ним контракт в односторонньому порядку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що кохана Неймара дозволила футболісту «обмежений» секс на стороні.

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