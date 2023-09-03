Побільше б відмити коштів: окупантів висміяли через «Кримський міст до Індійського океану»

Медіа, які підтримують політику рашистів, поширюють обіцянки кремлівського віцепрем'єра Марата Хуснулліна про те, що начебто до 15 вересня окупанти планують відкрити відновлену частину зруйнованого Кримського мосту, якщо не буде жодних непередбачених обставин. А далі відновлюватимуть ту частину, яка зараз використовується. Те, що посадовець визнав аварійність мостового полотна, яким сьогодні окупанти злочинно переміщують вантажі та людей до Криму, досить цікаво, зазначає Асоціація реінтеграція Криму:

«Примітно, що цей так званий ефективний управлінець, який успішно освоїв в Криму трильйон рублів, тепер перемикнувся на більш масштабні проєкти, заявивши, що через введені проти росії санкції логістика переорієнтована на південь і схід з перспективою виведення цієї транспортної магістралі не тільки до Каспійського моря, а й до портів Індійського океану.

Вихід автомобільної та залізничної дороги прямо на Індійський океан, через Іран, дійсно допоможе Хуснулліну списати багато трильйонів, а тому слова, що «у світлі підкорення Індійського океану дорожнє кільце навколо Азовського моря набуває нового сенсу», варто розглядати не тільки в рамках психіатрії, але і в форматі багатомільярдних наступних афер кремлівської обслуги".

До того ж, додають експерти, про долю «кримського трильйона» Хуснуллін вважає за краще не згадувати, заявивши, що все одно Крим розвиватиметься, це неминуче, і що «після закінчення» російської агресії там інвестиційний бум розшириться. Втім, де на той момент буде він сам і його кримські спільники, злочинний віцепрем'єр не каже.

Раніше Володимир Зеленський розкрив, яким шляхом — дипломатичним чи військовим — буде звільнено Крим.

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