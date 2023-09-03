Російського посла не запросили на церемонію вручення Нобелівської премії

Після різкої критики Нобелівський фонд скасував своє рішення про запрошення посла росії у Швеції на церемонію вручення Нобелівської премії. Як і минулого року, представники країни-окупантки, а також її союзників білорусі та Ірану не будуть запрошені на церемонію нагородження в Стокгольмі, оголосив Нобелівський фонд, повідомляє Agence France Press.

При цьому організація захистила своє попереднє рішення.

«Вважається важливим і правильним якомога ширше поширювати цінності та ідеї, які відстоює Нобелівська премія. Присудженням Нобелівської премії миру борцям за права людини з росії та білорусі, а також українцям, які беруть участь у документуванні російських воєнних злочинів, минулого року було надіслано чітке політичне послання», — йдеться в заяві.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон розкритикував запрошення россійського посла, а кілька високопоставлених шведських політиків оголосили, що не братимуть участі в урочистостях, якщо той буде присутній.

До слова, минулорічна лауреатка Нобелівської премії миру і премії імені Сахарова голова організації «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук написала у мережі Х, що «вважає помилкою запрошення послів Ірану, росії та білорусі на Нобелівський бенкет».

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