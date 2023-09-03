«Бюст висить, як вуха спанієля»: у росії висміяли фігуру Ані Лорак у купальнику

Зрадниця-співачка Ані Лорак, яка буде опікуватися дітьми у цинічному шоу на російському телебаченні, де маленькі росіяни співатимуть пісень про те, який «путін молодець», поділилась черговим знімком із відпустки. Уродженка Буковини, яка живе та працює у рф, опублікувала фото, де вона насолоджується відпочинком у басейні, розташованому на даху. З нього відкривається захопливий краєвид. Лорак натягнула на засмаглі принади білосніжний купальник і сховала очі за темними окулярами.

Фоловери помітили недоліки у фігурі знаменитості, а деякі звернули увагу на одну цікаву деталь.

«Любов до себе не поєднується з фотошопом талії», «Бюст висить, як вуха спанієля», «Маячня якась, показати себе з лотком у басейні», — написали користувачі під фото Лорак.

Раніше Лорак розповіла про «літній вайб» і розлютила українців.

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