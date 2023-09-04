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Лію Ахеджакову МВС перевіряє за статтею про дискредитацію російської армії

10:10 4 вересня 2023
Лія Ахеджакова

На початку вересня стало відомо, що Головне управління МВС рф у Москві проводить перевірку щодо народної артистки Росії Лії Ахеджакової. Її підозрюють у порушенні статті про «дискредитацію російської армії». Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах. Раніше «ФАКТИ» писали про цькування знаменитої актриси, що почалося в росії.

Як з'ясувалося, на відому актрису донесли. Зробив це якийсь активіст на ім'я Віталій Бородін. У своєму доносі він написав, що в соцмережах поширилося відео, на якому Ахеджакова виходить на сцену театру в Бремені з українським прапором у руках після вистави «Мій онук Веніамін».

Бородін вказує, що своїми діями акторка «дискредитувала росію, громадянкою якої продовжує бути».

Поліцейська перевірка — далеко не перша серйозна неприємність, з якою зіткнулася Лія Ахеджакова через свою відкриту і тверду громадянську позицію. Вона неодноразово публічно виступала з підтримкою України і критикувала кремль за розв'язану ним війну.

Наприкінці квітня московський Театр націй повідомив, що скасував покази вистави «Казка про останнього ангела» з «технічних причин». У постановці режисера Андрія Могутнього брала участь Лія Ахеджакова.

Раніше в березні актрисі довелося звільнитися з московського театру «Современник», в якому вона служила з 1977 року. Ахеджакову змусили написати заяву «за власним бажанням». Однак перед цим керівництво театру прибрало з репертуару останню виставу за участю знаменитої акторки — «Гра в джина».

Раніше «ФАКТИ» писали, Максима Віторгана, який назвав війну проти України ганьбою Росії, «вирізали» з серіалу, замінивши дипфейком.

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