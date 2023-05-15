Компенсація за зруйноване житло: «взяти грошима» не вийде

Віднедавна в «Дії» запрацювала послуга «єВідновлення» — програма, яка дає можливість подати заяву у застосунку та отримати кошти на ремонт пошкодженого війною житла.

Як пояснюють в Міністерстві відновлення, є два способи відкриття спеціалізованого рахунку в одному з банків-учасників програми: monobank, «ПриватБанк», «Сенс Банк», «А-Банк», ПУМБ. Цей список поповнюватиметься у міру їхнього підключення до програми.

Відкрити рахунок можна:

відвідавши фізичне відділення банку-партнера та відкривши картку за допомогою працівників установи;

відкривши картку онлайн у мобільному застосунку банку-партнера.

Під час заповнення заяви на виплату в «Дії» також можна вибрати банк, в якому хочете відкрити картку, і вас автоматично перенаправить на їхній застосунок.

Після ухвалення комісією рішення про надання допомоги та зарахування коштів на картку, їх можна витрати лише на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми. Невдовзі на сайті «єВідновлення» з`явиться відповідний список.



«Наголошуємо, що кошти з картки „єВідновлення“ не можна зняти готівкою. Також інформуємо, що перераховувати кошти з поточного рахунка на інші рахунки, поповнювати баланс карти „єВідновлення“ неможливо. У разі прийняття позитивного рішення, кошти будуть зараховані на відповідну банківську карту автоматично. Жодних додаткових дій, окрім описаних вище, робити не потрібно. Так само, як і повідомляти будь-яку конфіденційну інформацію співробітникам банку чи стороннім особам», — додали у міністерстві.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись на спеціальну урядову гарячу лінію 1545 (кнопка 2) або чат-боти Урядового контактного центру у Telegram, Facebook чи «Урядовий контакт центр» у Viber. Також можна звернутись до команди підтримки «Дії», надіславши повідомлення на сторінках Дії в Facebook, Telegram та Viber.

Скористатися цією програмою можуть всі українці, чиє житло зазнало руйнацій, підлягає відновленню і яке не було відремонтовано власними силами. Пріоритет надаватиметься, зокрема, учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, членам сімей загиблих військових, мобілізованим.

Фото Pixabay

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