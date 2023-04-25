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Він розчарований: між Беном Аффлеком та Дженніфер Лопес виникла суперечка через алкоголь

21:15 26 квітня 2023
Джей Ло та Бен Аффлек

Між Беном Аффлеком та Дженніфер Лопес, яка нещодавно вразила красою в фотосесії, виникла суперечка. Причиною стала згода актриси рекламувати алкоголь. Подружжя є однією з найвідоміших пар Голлівуду, але їхній шлюб час від часу наштовхується на перешкоди. Наприклад, нібито через перебірливість Лопес подружжя довго шукали будинок для купівлі.

Нещодавно проблемою для Аффлека і Дженіфер став алкогольний напій Delola, який рекламує Лопес. Співачка і актриса не п'є, але з радістю рекламує цей продукт.

У зв’язку з цим Бену доводиться нелегко. Про це повідомляє журнал Heat, журналісти якого спілкувались з кількома джерелами, що передали почуття і думки Аффлека з приводу діяльності його дружини.

«Він волів би, щоб у будинку не було алкоголю, але йому доводиться сидіти і дивитися, як Лопес працює над цим проектом. Він вважає, що це недоречно, — йдеться в повідомленні. — Проблеми Бена з алкоголем добре відомі, і він потребував лікування, щоб подолати свою залежність. Досі Бен демонстрував неабияку силу волі, але він розчарований, тому що бачить, як його дружина просуває те, що ледь не зруйнувало його життя».

Раніше Дженіфер Лопес показала свою улюблену вправу, яка допомагає спалювати калорії та підвищує витривалість.

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