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Суспільство та люди

Ви потрібні армії: кому з чоловіків повістку можуть вручити повторно

8:45 5 вересня 2023
Мобілізація

Після продовження Радою воєнного стану та мобілізації до 15 листопада повістки продовжують отримувати всі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають відстрочки по стану здоров'я або з інших поважних причин. При цьому деякі з них — повторно, пише «24 Канал».

Зокрема, зазначається, що після повномасштабного вторгнення військовозобов'язані або добровільно прийшли до ТЦК, або отримали повістку. Більшість з них пройшли ВЛК та отримали висновок про придатність до військової служби.

В той же рішення ВЛК дійсно протягом року. А деякі види відстрочення надаються на певний термін ― для навчання на рік, потім треба надавати нову довідку, бронювання діє на шість місяців або поки існують відповідні підстави для установи.

Тому тепер приходить час уточнення даних, і повістки можуть вручати повторно:
якщо ВЛК проходили більше як рік тому;
для перевірки облікових даних;
для перевірки даних про заброньованого працівника;
для перевірки обставин на відстрочення;
для мобілізації.

Крім того, повістки будуть видаватися двом категоріям чоловіків:

«Це для людей, які з тих чи інших причин не з'явилися до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити дані — можливо змінився сімейний стан, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб», — зазначила речниця Черкаського ТЦК Аліна Кривошея.

Нагадаємо, що Міністерством оборони України затверджено новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби.

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