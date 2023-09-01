Тепер можуть визнати придатним: кому доведеться повторно проходити військово-лікарську комісію

В Україні багато осіб визнані військово-лікарськими тимчасово непридатними або обмежено придатними до проходження служби.

Але в багатьох випадках це означає, що особа отримала лише тимчасову відстрочку, а значить, через деякий час їй потрібно буде повторно відвідати ВЛК і отримати новий висновок. Про це розповів Дмитро Лазебний, адвокат юридичної фірми «Ілляшев та Партнери».

«За ст. 23 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, зокрема ті, що визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії). Водночас відправлення на повторне проходження ВЛК може бути в тому випадку, якщо попередній висновок ВЛК завершився, і тоді для актуалізації даних можуть направити на ВЛК», — каже Дмитро Лазебний.

Юрист пояснив: не виключено, що можуть бути ініційовані повторні проходження ВЛК із метою визначення ступеня придатності військовозобов’язаної особи.

«Масово, може, й не викликатимуть, проте вручити чергову повістку можуть», — вважає Дмитро Лазебний.

Своєю чергою адвокатка юридичної компанії «Riyako&Partners» Катерина Аніщенко підкреслила: відповідно до наказу Міноборони № 402 від 14.08.2008, після закінчення медичного обстеження під час мобілізації військовозобов'язаного можуть визнати:

придатним до військової служби;

тимчасово непридатним до військової служби (зі вказанням дати повторного огляду);

непридатним до військової служби з виключенням із військового обліку.

«Постанова/Довідка ВЛК про тимчасову непридатність до військової служби з повторним переоглядом не є підставою для звільнення від мобілізації. А тому вона має на увазі, що після проходження реабілітації/лікування повторний огляд комісією ВЛК неминучий. І в разі отримання нової постанови за результатами огляду, в якій буде зазначено, що особа придатна до військової служби або обмежено придатна до військової служби, то й, відповідно, вказані особи будуть мобілізовані, а точніше, зобов’язані проходити службу», — розповіла Катерина Аніщенко.

Нагадаємо, що багато хто з правників вважає: ТЦК спотворено виконують закони, і намагаються мобілізувати тих, хто має право на відстрочку.

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