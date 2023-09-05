Поки живий: російський генерал суровікін засвітився на прогулянці з дружиною

Кілька місяців про сергія суровікіна нічого не було чутно. У всякому разі громадськість не бачила одного з найвищих російських генералів. Після невдалого заколоту групи Вагнера під командуванням євгена пригожина наприкінці червня 2023 року воєначальник, якому власні війська дали красномовне прізвисько «генерал Армагеддон», пішов у підпілля. Кажуть, що після спроби перевороту він перебував під домашнім арештом. суровікін замовк, зник, з'явилися припущення про те, що з ним щось сталося. Говорили, що його занапастила надмірна близькість до пригожина. Ходили чутки про його угоду з повстанцями. Деякі спостерігачі навіть припускали, що його не просто кинули в холодну воду, а вбили, як і багатьох інших, хто потрапив у немилість путінської системи.

Зараз з'явилося фото 56-річного військового. На ньому він зображений у повсякденному одязі на тлі, очевидно, заможного маєтку, поруч із дружиною Анною. На фото ми бачимо суровікіна в незвичному вбранні: дзеркальні протисонцеві окуляри, кашкет, джинси та шкіряні мокасини. Сорочка недбало вибивається зі штанів, дружина притискається до нього. Виглядає так, ніби пара просто вирушає на неквапливу недільну прогулянку до пляжу.

Як це часто буває із зображеннями, що доходять із підпільного царства кремля та від його придворних, знімок може бути постановочним. З одного боку, він говорить глядачеві, що генерал все ще живий. З іншого боку, фото також надсилає повідомлення про те, що на волі немає могутнього генерала. На всіх відомих досі фотографіях суровікіна він зображений у військовій формі, зі знаками розрізнення та в оточенні військових, які ухвалюють рішення. На цій фотографії він зображений як цивільна особа, яка вже нічого не вирішує. Той факт, що генерал, відомий своєю жорстокістю на війні, постає у повсякденному одязі для відпочинку з триденною бородою, здається, демонструє, що він не становить жодної небезпеки. Адресатом такого послання міг бути сам путін. Адже в його тоталітарній імперії будь-хто, хто йому протистоїть, живе в небезпеці. пригожину довелося дізнатися про це нещодавно, тепер він знаходиться на Порохівському кладовищі в Санкт-Петербурзі. суровікін, схоже, поки що уникнув подібної долі.

Фото суровікіна оприлюднила російська телеведуча Ксенія Собчак на сторінці свого медіахолдингу «Осторожно, новости».

Достовірність фотографії ще не була підтверджена незалежною перевіркою. Також не вдалося встановити, чи дійсно чоловік на фото є сумнозвісним генералом.

Той факт, що суровікін зараз перебуває в підпорядкуванні після програшу в боротьбі за владу в кремлі, відповідає тому, що джерело, близьке до міністерства оборони росії, нещодавно розповіло New York Times. За словами джерела, генералу дозволили зберегти своє звання, але це лише формальність. У серпні суровікін був офіційно замінений на посаді глави ВКС росії генерал-полковником віктором афзаловим. Під час заколоту «Вагнера» 23 та 24 червня суровікін з'явився на відео й закликав пригожина здатися. Однак він вперше більше не носив знаків розрізнення військових звань.

Додамо, що суровікін виступав проти війни з Україною, про це днями заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю для «Крим Реалії».

Нагадаємо, що після заколоту пригожина у росії затримали 13 високопоставлених офіцерів, ще 15 звільнили.

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