Партнерка Бреда Пітта у фільмі «Швидкісний поїзд» Джої Кінг вийшла заміж

Популярна американська актриса Джої Кінг вийшла заміж. Партнерка Бреда Пітта за фільмом «Швидкісний поїзд» (також відомий в інтернеті під назвою «Швидше за кулю») стала дружиною режисера Стівена Піта. Весілля пара влаштувала на Мальорці.

Все було скромно. На знаменитому іспанському острові зібралися лише найближчі родичі та друзі 24-річної Джої та 32-річного Стівена.

Після події наречена виклала кілька світлин на своїй сторінці в інстаграмі. До речі, у Кінга там 18,7 млн передплатників. Допис дуже швидко зібрав 1,3 млн вподобайок.

Щасливі молодята

Джої та Стівен познайомилися на зйомках мінісеріалу «Вдавання» у 2019 році. У лютому 2022 року Піт освідчився акторці. Та вона відповіла так.

«Я ніколи не думала, що щастя може бути настільки сильним, що воно може забрати повітря з ваших легень, пригнічуючи кожну частинку вас, і ви буквально сліпнете від безумовної радості», — написала тоді Кінг в інстаграмі.

Джої та Стівен

«Я ніколи не думала, що кохання може бути таким незаперечно прекрасним. Я ніколи не знала цього до тебе. 2 лютого 2022 року ти запропонував мені вийти за тебе заміж і зробив мене найщасливішою жінкою у світі», — додала вона.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що зірка бойовиків вийшла заміж майже через 20 років після заручин.

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