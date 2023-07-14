На українців чекає значне підвищення цін на алкоголь: що і на скільки подорожчає

В Україні, де раніше Кабмін продовжив держрегулювання цін на продукти харчування, запроваджене через COVID-19, планують підвищити ціни на деякі види алкоголних напоїв.

Так, Міністерство економіки і торгівлі розробило проєкт постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до додатку до постанови Кабінету міністрів України від 30 жовтня 2008 року № 957», згідно з яким передбачається підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на деякі види алкогольних напоїв.

Чинний розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої встановлено відповідною постановою Кабінету Міністрів № 748 у вересні 2018 року, окрім роздрібних цін на ігристі вина та газовані винні напої.

«Зміни, що відбулися в соціально-економічній та податковій сферах, зокрема, зростання видаткової складової цін (сировина, комплектувальні, енергоносії, витрати на оплату праці тощо), а також зміна 1 березня 2022 року ставок акцизного податку на алкогольні напої, призвели до того, що розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам господарюючих суб'єктів на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування», — наголошується у пояснювальній записці до документа.

У Новій постанові запропоновано підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв залежно від коду виробів з УКТЗЕД, зокрема роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби підвищити на 13%, віскі, ром і джин — на 25%, коньяк (бренді) — на 11−12%.

Розцінки на виноробну продукцію, зокрема, звичайні (неігристі) вина буде підвищено на 62%; сидр, пері, вина, вермути та інші зброджені напої (зокрема, суміші зі зброджених напоїв і суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2% об'ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% об'ємних одиниць етилового спирту, — на 61−71%; на вина ігристі та газовані винні напої — на 28%.

Примітки до постанови буде доповнено новим пунктом, згідно з яким мінімальна роздрібна ціна на виноробну продукцію (окрім сидру та перрі (без додання спирту), зброджених напоїв, отриманих винятково внаслідок натурального бродіння фруктових, ягідних і фруктово-ягідних соків, із вмістом спирту не більш як 8,5% об'ємних одиниць (без додання спирту) в упаковці типу Tetra-Pak та Bag in box визначатиметься як похідна від затвердженої мінімальної ціни на відповідну продукцію в скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 0,7 л і 0,7 л, а також в іншій тарі ємністю 1 л із коефіцієнтом 0,85.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як змінилася вартість палива на АЗС після підвищення акцизу з 1 липня.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

79

Читайте нас у Facebook та Instagram