Де і коли дивитися онлайн Німеччина U21 — Україна U21: розклад трансляцій матчу

У п'ятницю, 8 вересня, у німецькому Саарбрюкені на «Людвігспаркштадіоні» пройде товариський матч між молодіжними збірними Німеччини та України.

Для обох команд цей спаринг стане генеральною репетицією перед стартом у відбірному турнірі Євро-2025 (U21). Нагадаємо, Україна, яку очолив іспанець Унаї Мельгоса, потрапила до групи F з Англією, Сербією, Північною Ірландією, Азербайджаном та Люксембургом (перший матч — 12 вересня у словацькому Попраді з Північною Ірландією), а Німеччина опинилася у групі D із Польщею, Ізраїлем, Болгарією, Естонією та Косово (стартують 12 вересня виїзним поєдинком із Косово).

І «жовто-сині», і «бундестим» брали участь у нещодавньому фінальному турнірі Євро-2023. Якщо наша команда дісталася півфіналу, де поступилася Іспанії (1:5), то німці не змогли подолати груповий раунд, посівши в квартеті з Англією, Чехією та Ізраїлем останнє місце.

Раніше «молодіжки» України та Німеччини зустрічалися між собою три рази, і в усіх випадках сильнішими виявлялися футболісти «бундестим» — у 2010-му в товариському поєдинку (2:1), а також у 2014-му у плей-оф за право виходу до фінального турніру Євро- 2015 (3:0 у гостях та 2:0 вдома).

У прямій трансляції матч Німеччина U21 — Україна U21 (початок — о 19:15) покаже YouTube-канал Української асоціації футболу (УАФ).

Товариський матч

8 вересня (п'ятниця)

Німеччина U21 — Україна U21 19:15 YouTube-канал УАФ

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що два українці опинилися в рейтингу найкращих голів молодіжного Євро-2023.

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