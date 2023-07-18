Багато суперечок серед уболівальників викликав опублікований УЄФА рейтинг 10 найкращих голів молодіжного чемпіонату Європи з футболу, за підсумками якого збірна України дійшла до півфіналу і вперше в історії завоювала путівку на Олімпійські ігри.

Найкращим із найкращих взяттів воріт визнано м'яч, який забив португалець Жоау Невеш ударом з льоту у ворота бельгійців у поєдинку 3-го туру групового етапу.

Втішно, що у п'ятірці найкрасивіших голів Євро-2023 знайшлося місце двом шедеврам футболістів збірної України у чвертьфінальному матчі проти Франції (3:1). Третє місце посів Георгій Судаков, котрий після розкішного пасу Михайла Мудрика вибіг віч-на-віч з голкіпером, обіграв його і спрямував м'яч у сітку. А ось сольний прохід Артема Бондаренка у грі з «триколірними» опинився на четвертій позиції рейтингу.

«Дивний рейтинг. Перше місце посів найгірший гол із цього списку. Але справа смаку, можливо, це тільки мені так здалося», «Можливо, вони топ-п'ятірку навпаки зробили. Калімуендо найкращий гол забив», — дивуються вболівальники у коментарях під відео.

Нагадаємо, що чемпіоном Європи U21, який пройшов на стадіонах Румунії та Грузії, стала збірна Англії, яка перемогла у фіналі команду Іспанії (1:0). А на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі Європу представлять Франція, Іспанія, Україна та Ізраїль.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Ліонеля Мессі визнаний найкращим у сезоні Ліги чемпіонів.

Фото uaf.ua

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