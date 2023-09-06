37.38 / 38.10 40.23 / 41.13
Київ: +21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Збройні угоди: Кім Чен Ин планує зустріч із путіним

20:30 7 вересня 2023
Кім Чен Ин

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин, ймовірно, планує зустріч з президентом росії володимиром путіним. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на інформаторів в американських і західних союзницьких колах. Зустріч має відбутися цього місяця у Владивостоці на тихоокеанському узбережжі росії. Минулого тижня уряд США попередив, що дві країни ведуть переговори про постачання зброї.

Міністр оборони росії сергій шойгу нещодавно відвідав Північну Корею, щоб переконати Пхеньян продати країні-окупантці артилерійські боєприпаси, заявив у Вашингтоні директор з комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі. За його словами, після цього візиту володимир путін і Кім Чен Ин обмінялися листуванням, в якому вони пообіцяли розширити двосторонню співпрацю.

За словами Кірбі, росія отримає від Північної Кореї «значну кількість і різноманітні види боєприпасів», «які російські військові мають намір використати в Україні».

Нагадаємо, що за інформацією The Telegraph, Китай озброює росію у війні в Україні.

55

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Військові навчання

Граничний вік: юрист розповів, коли чоловіків знімають з військового обліку

Галкін та Пугачова

Спілкування з мамою було подарунком долі: Христина Орбакайте підтвердила намір Примадонни не повертатись на сцену

моль

Так роблять британці: як позбутися молі на кухні та у шафі

дівчина

Повернуть борги або збільшать зарплату: астрологиня розповіла, на кого у вересні проллється грошовий дощ

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту