Збройні угоди: Кім Чен Ин планує зустріч із путіним

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин, ймовірно, планує зустріч з президентом росії володимиром путіним. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на інформаторів в американських і західних союзницьких колах. Зустріч має відбутися цього місяця у Владивостоці на тихоокеанському узбережжі росії. Минулого тижня уряд США попередив, що дві країни ведуть переговори про постачання зброї.

Міністр оборони росії сергій шойгу нещодавно відвідав Північну Корею, щоб переконати Пхеньян продати країні-окупантці артилерійські боєприпаси, заявив у Вашингтоні директор з комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі. За його словами, після цього візиту володимир путін і Кім Чен Ин обмінялися листуванням, в якому вони пообіцяли розширити двосторонню співпрацю.

За словами Кірбі, росія отримає від Північної Кореї «значну кількість і різноманітні види боєприпасів», «які російські військові мають намір використати в Україні».

Нагадаємо, що за інформацією The Telegraph, Китай озброює росію у війні в Україні.

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