Через бюрократичну тяганину Коломойський залишиться у СІЗО до 25 вересня

Розгляд апеляційної скарги Ігоря Коломойського, якому нещодавно оголосили про підозру у легалізації понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон та взяли під варту з можливістю вийти під заставу, перенесли на 25 вересня.

Як повідомляє «Укрінформ», таке рішення ухвалив Київський апеляційний суд з огляду на те, що до суду не надійшли матеріали справи з Шевченківського райсуду столиці.

«У зв'язку з тим, що повний текст рішення Шевченківського райсуду столиці буде оголошено сьогодні о 12 годині і, відповідно, до суду не надійшли матеріали справи, суд вважає за необхідне перенести засідання на 12 годину 40 хв 25 вересня», — повідомив головуючий колегії суддів Віктор Глиняний.

Зазначається, що адвокати Коломойського висловлювали протест, оскільки весь цей час їхній підзахисний змушений буде перебувати у слідчому ізоляторі. Самого Ігоря Коломойського на засіданні не було, хоча, за словами його адвоката, він висловив бажання взяти в ньому участь.

Захисники олігарха зазначали, що, скоріше за все, до 25 вересня їхній підзахисний не вноситиме заставу і перебуватиме у СІЗО, оскільки вважає рішення суду першої інстанції про обрання йому запобіжного заходу необґрунтованим і хоче дочекатися рішення апеляції.

Тим часом «Українські новини» пишуть, що адвокат Коломойського зазначив, що його підзахисний почувається в СІЗО «некомфортно». Він не став уточнювати, чи має його клієнт доступ до Інтернету, телебачення та газет, а також мобільного звʼязку.

Нагадаємо, що взимку в будинку бізнесмена проводили обшук. Це сталося після викриття Службою безпеки України масштабних схем привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».

Фото СБУ

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