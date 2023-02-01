У СБУ пояснили, що робили вдома у Коломойського (фото)

Обшуки у будинку бізнесмена Ігоря Коломойського стали наслідком викриття Службою безпеки України масштабних схем привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».

Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом, наголошують у спецслужбі.

Наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.

Як відомо, восени 2022 року після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта». Тоді ж співробітники СБУ здійснили превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи найбільшого нафтопереробного заводу та нафтовидобувної компанії України, а також забезпечити їхню передачу до державної власності у робочому стані.

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