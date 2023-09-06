«Що гарячіша вода, то більше вона сушить»: як доглядати за шкірою восени

Осінь прийшла! Це означає затишні светри, прохолодну погоду і, на жаль, сухість шкіри. Пластичний хірург у шостому поколінні доктор Едвард Фарріор радить своїм пацієнтам адаптувати догляд за шкірою до зміни сезонів, пише drfarrior.com.

Ваша шкіра починає відчувати сухість і стягненість восени та взимку? Можливо, ви недостатньо часто зволожуєте шкіру або ж використовуєте не той зволожувальний крем, який підходить для вашого типу шкіри, попереджає лікар. Якщо ваша шкіра схильна до швидкого висихання, вам варто перейти на засоби, які більше зволожують. Шукайте такі інгредієнти, як гіалуронова кислота та гліцерин, щоб досягти найкращих результатів, і обов'язково зволожуйте все тіло, щоб шкіра мала здоровий вигляд з голови до ніг.

Хоча захищати шкіру від холоду — хороша ідея, штучне тепло в приміщенні теж може мати шкідливий вплив на колір обличчя. Більшість сучасних будинків і офісних будівель покладаються на системи центрального опалення, які висмоктують вологу з повітря. Експерти з догляду за шкірою радять придбати невеликий зволожувач повітря для спальні, щоб повітря у вашій оселі не ставало надто сухим.

Коли надворі прохолодна погода, немає нічого кращого, ніж прийти додому й поніжитися в гарячій ванні або прийняти теплий душ. Але хоча ці процедури розслаблюють, вони не обов'язково корисні для вашої шкіри. Що гарячіша вода, то більше вона вас сушить. Як вода може сушити? Подібно до сонячного опіку, гаряча вода викликає запалення шкіри й порушує природне вироблення жиру. Щоб запобігти цьому та захистити шкіру, варто менше нагрівати воду під час купання. Коли ви виходите з ванни або душу, витирайте шкіру рушником, а не розтирайте її. Це запобігає надмірному лущенню й допомагає шкірі утримувати вологу.

Те, що ви більше не ходите на пляж, не означає, що ви маєте припинити користуватися сонцезахисним кремом. Крем з широким спектром дії 30 SPF має бути частиною вашого догляду за шкірою цілий рік, а не тільки влітку.

Не забувайте пити воду! Існує багато різних думок щодо того, скільки саме води ви маєте пити щодня, але чотири-шість чашок — це хороше правило для загалом здорових людей. Якщо у вас є проблеми з тим, щоб не забувати пити воду, ви все одно можете залишатися гідратованими, включивши у свій раціон продукти, що зволожують організм. Огірки, салат, кавун і полуниця мають високий вміст води й низький вміст цукру.

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