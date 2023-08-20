«Скільки понівечених доль»: Тіна Кароль не стримала емоцій після ракетного удару в Чернігові, де днями дала концерт

Вранці 19 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по центру міста Чернігів, в результаті якого є загинуло 7 людей, та більше сотні отримали поранення. Українські артисти теж не залишились байдужими і в соцмережах засуджують цей черговий теракт країни-агресорки. Зокрема співачка Тіна Кароль, яка лише два дні тому дала концерт у Чернігові, опублікувала болючий пост.

«Біль, біль, біль. Злість та розпач. Тяжко в серці. Чернігів — ви нескорене місто, яке вистояло, яке охайно прибране і було готове до життя, — написала Тіна. — Скільки понівечених доль, обірваних життів ще, скільки ще крові має пролитись, щоб ми не доводили, що ситуація критична, що йде війна проти мирного населення, яке обрало самоідентифікацію та свободу. Я бачила ваші сміливі очі лише два дні тому, Чернігів. Ви потужні та без страху. Не втрачайте віру. Тримаємо стрій! Всім постраждалим та родинам загиблих глибокі співчуття. Театр — центр міста, храм надії та патріотизму у кожному слові та звуку, який там лунав».

Наприкінці співачка додала, що загарбники, можливо, і змогли скривдити, але зломити наш дух і волю ніколи в них не вийде.

Раніше Софія Ротару відреагувала на обстріл Чернігова. А зірка серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко з сином дивом не потрапили до епіцентру трагедії в Чернігові.

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