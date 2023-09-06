Чергова хвиля біженців: Нідерланди просять у муніципалітетів 97 тисяч місць для прийому українців

Кабінет міністрів Нідерландів знову просить муніципалітети надати додаткові місця для прийому українців. Очікується, що до 1 лютого знадобиться 97 тисяч місць для прийому біженців, зазначає державний секретар Ерік ван дер Бург у листі до мерів. Про це повідомляє De Telegraaf.

Лише минулого тижня під час консультацій Ради Безпеки мери міст пообіцяли створити 90 000 місць для прийому громадян. Наразі їх є понад 81 000. Але тоді голова Ради Безпеки Воутер Колфф заявив, що він вже припускає, що знадобиться ще більше місць для прийому біженців. Приплив біженців з України не припиняється, йдеться в листі держсекретаря. І не схоже, що це зміниться найближчим часом. Очікується, що до кінця цього року буде понад 104 400 українських біженців. Деякі з українців проживають у приватних осіб.

Додамо, що у травні цього року в нідерландському Флардінгені почали готувати до відкриття ціле містечко для біженців — майже чотири сотні будинків, лікарню та школу. Тут буде 387 будинків, дитсадок і школа, лікарня і спортивний клуб. «Мрія» — саме так назвали майбутнє поселення у центрі Нідерландів, це буде справжнє українське містечко, українське середовище.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що українським біженцям, які стали батьками в Польщі, виплатять по тисячі злотих.

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