37.39 / 38.14 39.51 / 41.09
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Чергова хвиля біженців: Нідерланди просять у муніципалітетів 97 тисяч місць для прийому українців

20:30 8 вересня 2023
Нідерланди

Кабінет міністрів Нідерландів знову просить муніципалітети надати додаткові місця для прийому українців. Очікується, що до 1 лютого знадобиться 97 тисяч місць для прийому біженців, зазначає державний секретар Ерік ван дер Бург у листі до мерів. Про це повідомляє De Telegraaf.

Лише минулого тижня під час консультацій Ради Безпеки мери міст пообіцяли створити 90 000 місць для прийому громадян. Наразі їх є понад 81 000. Але тоді голова Ради Безпеки Воутер Колфф заявив, що він вже припускає, що знадобиться ще більше місць для прийому біженців. Приплив біженців з України не припиняється, йдеться в листі держсекретаря. І не схоже, що це зміниться найближчим часом. Очікується, що до кінця цього року буде понад 104 400 українських біженців. Деякі з українців проживають у приватних осіб.

Додамо, що у травні цього року в нідерландському Флардінгені почали готувати до відкриття ціле містечко для біженців — майже чотири сотні будинків, лікарню та школу. Тут буде 387 будинків, дитсадок і школа, лікарня і спортивний клуб. «Мрія» — саме так назвали майбутнє поселення у центрі Нідерландів, це буде справжнє українське містечко, українське середовище.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що українським біженцям, які стали батьками в Польщі, виплатять по тисячі злотих.

Читайте також: Німеччина з 2024 року збільшить грошові виплати українським біженцям: скільки платитимуть

86

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Військові навчання

Граничний вік: юрист розповів, коли чоловіків знімають з військового обліку

моль

Так роблять британці: як позбутися молі на кухні та у шафі

Прогноз погоди

Перші заморозки вже цими вихідними: синоптики розповіли, як зміниться погода найближчими днями

Гороскоп

Овнам доведеться вирішувати чужі проблеми, у Дів — фінансові втрати, а Терези ризикують втратити друзів: гороскоп на 8 вересня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту