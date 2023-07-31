Серйозна проблема для українських біженців у Нідерландах: хто втратить право на проживання

Понад 2 000 біженців з України, які приїхали до Нідерландів після початку війни і не є голландськими громадянами, втратять право на перебування в цій країні 4 вересня, повідомив портал NOS. Нещодавно там також скасували пільгове навчання для українських біженців.

Після того, як росія почала велику війну проти України, до Нідерландів приїхали не лише українці, які рятувалися від обстрілів, але й громадяни інших країн, переважно з Африки, які залишилися в Україні.

За повідомленнями голландських ЗМІ, у перші місяці після російського вторгнення були зафіксовані випадки, коли біженці — громадяни африканських країн — фальсифікували українські документи, щоб отримати права, якими користуються українці, що втікають від війни.

За даними NOS, одного разу в пункті прийому біженців на центральному вокзалі Амстердама було зареєстровано більше «африканських українців», ніж самих українців.

Тоді голландський уряд вирішив, що 4 вересня закінчується термін дії прав українських резидентів з третіх країн на проживання та роботу. Це означає, що вони повинні будуть залишити Нідерланди або подати звичайну заяву про надання притулку.

Раніше уряд Нідерландів прийняв рішення про виділення нового комплексного пакета підтримки для України.

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