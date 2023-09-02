Українським біженцям, які стали батьками в Польщі, виплатять по тисячі злотих: як оформити матдопомогу

В Польщі уряд та різноманітні організації продовжують надавати допомогу українським біженцям.

У 2023 році допомогу Becikowe зможуть отримати всі батьки новонароджених дітей, які перебувають у Польщі та відповідають певним критеріям, пише ukrainianinpoland.pl.

Becikowe — це одноразова допомога в 1000 злотих при народженні дитини, є різновидом сімейних допомог у Польщі. Кошти нараховують на банківський рахунок або поштовим переказом.

Отримати допомогу можуть, зокрема, українці, які мають дозвіл на тимчасове проживання, перебування та працю в Польщі.

Подати заяву на отримання допомоги Becikowe має право:

- один з батьків дитини;

- юридичний опікун дитини — особа, якій суд доручив здійснювати опіку над нею;

- фактичний опікун дитини — особа, яка взяла на себе опіку над дитиною, та подала до суду заяву на усиновлення дитини.

Щоб подати заявку та отримати допомогу при народженні дитини необхідно відповідати певним критеріям:

- Вагітна повинна стати на облік у медичному закладі не пізніше 10 тижнів до пологів, підтвердження цього має бути медична довідка від лікаря або акушера (не стосується опікунів). Раніше ми писали про декретну відпустку у Польщі.

- Дохід родини не перевищує 1922 злотих на особу.

- Подати заяву не пізніше 12 місяців від дня народження дитини.

В разі оформлення допомоги опікуном, необхідно подати документи не пізніше 12 місяців від дати початку офіційного догляду або всиновлення (в цьому випадку варто враховувати, що допомога призначена на дітей до 18 років).

Щоб подати заявку Becikowe, слід підготувати:

- заяву на отримання допомоги (wniosek o becikowe);

- дані свої та дитини, на яку будете оформлювати допомогу;

- номери PESEL;

- оригінал та копія свідоцтва про народження дитини;

- електронну адресу;

- номер рахунку, на який буде нараховано кошти;

- медичну довідку від лікаря або акушера, що породілля стояла на обліку у медичному закладі не пізніше 10 тижнів до пологів;

- довідка про доходи родини (в разі необхідності — документи про втрату доходів або при зміні доходів);

- документ, що підтверджує легальність перебування на території Польщі — для іноземних громадян;

- письмова заява про те, що раніше не отримували допомогу на дитину;

- для українців, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року — штамп (у паспорті або в іншому документі) з датою перетину кордону.

Батьки, які самостійно виховують дитину, додатково мають подати такі документи:

- копія свідоцтва про сімейний стан (коли один з батьків дитини помер або невідомий);

- документ, наданий в суді, який вимагає сплачувати аліменти одному з батьків або підтверджує відмову в стягненні аліментів.

Заяву та документи можна подати особисто в адміністрації за місцем проживання в Польщі (Urząd gminy/miasta) або до центру соціальної допомоги, поштою або онлайн.

Щоб оформити допомогу онлайн, необхідно:

- Увійти та зареєструватися на порталі Emp@tia за допомогою електронного підпису або довіреного профілю.

- Ввести особисті дані.

- Заповнити заявку.

- Чекати відповідь від компетентного органу за місцем вашого проживання.

Заяву розглядають протягом 1−2 місяців, в разі позитивного рішення кошти будуть перераховані на номер рахунку, вказаний у заяві.

Якщо відомство відмовило у допомозі Becikowe, можна оскаржити це рішення протягом 14 днів, подавши (особисто або поштою рекомендованим листом) відповідну заяву до апеляційної комісії місцевого органу самоврядування. Подача апеляції є безкоштовною.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що українські біженці можуть претендувати також на співфінансування ремонтних робіт у помешканні.

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