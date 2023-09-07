Понад 600 окупантів, 37 артсистем та 22 БПЛА: в Генштабі підрахували втрати ворога за добу

Розпочалася п’ятсот шістдесят перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Сьогодні вночі росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони «Shahed-136/131».

Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, повідомили у Генштабі.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили атаки противника біля Оріхово-Василівки Донецької області. В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмуту, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Авдіївки. Також тут ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 4 склади боєприпасів, 12 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Завдяки діям українських військових, противник втратив на фронті:



Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі росіяни дронами-камікадзе знов атакували Одеську область. Удари прийшлися на Ізмаїльський район. Внаслідок нальоту «шахедів» у кількох населених пунктах пошкоджено об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративну будівлю. Також під удар дронів попала Сумщина. Українська ППО знищили 25 «шахедів».

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