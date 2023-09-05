Українська легка піхота просунулася на позиції за протитанковими ровами і протитанковими перешкодами «зуби дракона», які складають нинішній російський оборонний шар перед українським наступом у західній частині Запорізької області, і українські сили, ймовірно, мають намір утримувати ці позиції. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики не готові оцінити, чи прорвали українські війська цей російський оборонний рубіж за відсутності української важкої техніки в цих районах. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, вказують на те, що українські сили просунулися на позиції в лісосмузі на схід від російських протитанкових ровів і загороджень типу «зуби дракона», які є частиною тришарової оборони безпосередньо на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). Геолокаційні дані, опубліковані 4 вересня, вказують на те, що українська легка піхота також просунулася далі вглиб серії підготовлених російських оборонних позицій вздовж дороги, яка веде на північний захід до Вербового. Інші геолокаційні дані вказують на те, що українські сили просунулися до російських оборонних позицій між Роботиним (10 км на південь від Оріхова) і Новопрокопівкою (13 км на південь від Оріхова).

Українські сили розширюють пролом, який вони вже зробили в одному з російських оборонних рубежів, і, за повідомленнями, перекидають більше техніки і особового складу в тактичні тилові райони цього рубежу. Українські сили, схоже, досягають успіхів у безпосередній близькості від ще не прорваного російського оборонного рубежу, який проходить на північний захід від Вербового на північ від Солодка Балка (20 км на південь від Оріхова), проводячи піхотні атаки і обстрілюючи важкою артилерією російські позиції, що знаходяться в глибині і на південь від цього рубежу.

Розгортання української важкої техніки і більш значних сил у цих районах, може свідчити як про прорив цього російського оборонного шару, так і про намагання розширити цей прорив.

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