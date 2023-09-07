Помідори в пакеті «Хвилинка терпіння»: виходять смачні, ароматні, неможливо відірватися (відео)

Мариновані помідори можна готувати за різними рецептами, найкращий з яких — маринування холодним способом.

Авторка ж цього рецепта рекомендує господиням зробити ароматні помідорчики, якими можна частувати свою рідню вже за лічені години.

Рецепт «Хвилинка терпіння» вона називає простим до неподобства й зазначає, що всі, хто їв таку закуску, неодмінно дякували за смакоту та просили розповісти, як такі помідорчики зробити у себе вдома.

Інгредиєнти:

Помідори — 1 кг

Часник — 7 — 10 зубчиків

Зелень свіжого кропу -1 пучок

Чорний перець — (за смаком)

Аджика -1 ч. ложка

Цукор — 1 ч. ложка

Сіль — 1 ст. ложка (без гірки)

Приготування:

Помідори добре вимити, видалити плодоніжки, на кожній помідорці зробити хрестоподібний надріз, приблизно до середини (для того щоб швидше просочився спеціями і приправами).

Часник та кріп дрібно посікти.

В пакет для заморозки (або в 2 -3 звичайних мішечки) покласти помідори, кріп, часник, перець, сіль і аджику.

Закрити пакет (або добре зав’язати), струсити вміст, щоб спеції і зелень рівномірно розподілилися.

Залишити при кімнатній температурі на 5−6 годин, а краще на ніч.

Вранці прибрати в холодильник. Чим довше постоять, тим будуть смачнішими.

«Ці помідорчики мій чоловік обожнює найбільше, він готовий їх їсти круглий рік, кожен день. Виходять смачні, ароматні, неможливо відірватися, їв би і їв, а якщо готую на компанію, так не встигаю приймати слова подяки», — розповіла кулінарка.

Раніше ми розповідали, як приготувати соковиті та пряні зелені помідори по-корейськи.

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