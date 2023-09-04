Маринуємо помідори холодним способом: дуже смачно й мінімум клопоту

Помідори на зиму кожна господиня готує за своїм перевіреним сімейним рецептом.



Якщо приготування малосольних томатів не потребує багато часу, то щоб зробити зимову заготовку, необхідно декілька разів кип'ятити розсіл, чекати поки помідори прогріються, потім зливати тощо.

Рецепт маринування томатів без зайвого клопоту наводять кулінарки на каналі «Домашня консервація».

Інгредієнти:

Томати

Петрушка

Цибуля

Солодкий перець

Розсіл на 4.5 л. води:

250 гр. оцту 9%

250 гр. цукру

100 гр. солі.

1 ст. л. саліцилової кислоти.

Приготування:

Томати, перець, цибулю, петрушку помити і розкласти, щоб просохли.

Все укласти по стерилізованих банках й залити холодним розсолом. Зберігати у прохолодному місці.

На таку кількість води виходить: 1 трилітрова банка, 2 дволітрові, 1 півтора літра, 4 банки по літру.

«Томати виходять дуже смачні, найулюбленіший рецепт нашої родини. Клопотів мінімум», — пише авторка рецепта.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати на зиму лечо без оцту та стерилізації.

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