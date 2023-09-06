Соковиті та пряні зелені помідори по-корейськи: встояти просто неможливо!

Із зелених помідорів можна приготувати різноманітні страви, наприклад, пікантну аджику, яку консервують і на зиму. А ще їх готують по-корейські, гоструватими та кислувато-солодкими.

Рецепт соковитих та пряних помідорів пропонує ресурс «Домашня консервація». Автори рецепту цієї закуски стверджують, що помідори по-корейські виходять соковитими та пряними, вони залишаються злегка хрусткими і набувають дуже спокусливого аромату.

Інгредієнти: Помідори — 1 кг,

Морква — 1 шт,

Перець солодкий — 1 шт,

Перець гострий — 1 шт,

Часник — 10 зубчиків,

Сіль — 1 ст.л.,

Цукор — 3 ст.л.,

Оцет 9% -3 ст.л.,

Коріандр мелений — 1 ч.л.,

Олія рослинна — 6 ст.л.

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Приготування: Помідори нарізати на кружальця, моркву натерти на тертці для корейської моркви, перці нарізати соломкою.

Поєднати овочі, додати всі спеції, перемішати і дати настоятися ніч.

Раніше львівська блогерка Лілія Цвіт ділилася рецептом смачних маринованих помідорів зі сливами.

Фото Pixabay

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