Соковиті та пряні зелені помідори по-корейськи: встояти просто неможливо!
Із зелених помідорів можна приготувати різноманітні страви, наприклад, пікантну аджику, яку консервують і на зиму. А ще їх готують по-корейські, гоструватими та кислувато-солодкими.
Рецепт соковитих та пряних помідорів пропонує ресурс «Домашня консервація». Автори рецепту цієї закуски стверджують, що помідори по-корейські виходять соковитими та пряними, вони залишаються злегка хрусткими і набувають дуже спокусливого аромату.
Інгредієнти:
- Помідори — 1 кг,
- Морква — 1 шт,
- Перець солодкий — 1 шт,
- Перець гострий — 1 шт,
- Часник — 10 зубчиків,
- Сіль — 1 ст.л.,
- Цукор — 3 ст.л.,
- Оцет 9% -3 ст.л.,
- Коріандр мелений — 1 ч.л.,
- Олія рослинна — 6 ст.л.
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Приготування:
- Помідори нарізати на кружальця, моркву натерти на тертці для корейської моркви, перці нарізати соломкою.
- Поєднати овочі, додати всі спеції, перемішати і дати настоятися ніч.
Раніше львівська блогерка Лілія Цвіт ділилася рецептом смачних маринованих помідорів зі сливами.
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