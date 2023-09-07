Спілкування з мамою було подарунком долі: Христина Орбакайте підтвердила намір Примадонни не повертатись на сцену

Алла Пугачова разом з чоловіком Максимом Галкіним та двійнятами Лізою та Гаррі вже повернулись з Юрмали додому, до Ізраїлю.

І хоча Примадонна вже понад рік як покинула Батьківщину, шквал пліток і нісенітниць про неї та Галкіна в росії не вщухає.

Однією з недавніх побрехеньок стало твердження колишнього фаворита співачки, співака і композитора Сергія Савіна про те, що артистка колись начебто до нього «нерівно дихала».

Скандальна історія миттєво отримала продовження — злі язики заговорили, що, саме він, колишній «найкрасивіший» учасник шоу «Фактор А» є біологічним батьком двійнят Лізи та Гаррі, а не Максим Галкін.

За коментарями росЗМІ звернулися до друга Алли Пугачової, музичного критика Артемія Троїцького.

Той не став навіть коментувати нісенітниці пліткарів, а просто розповів, який вплив здійснило на Аллу Пугачову материнство.

«У Алли кар'єра завжди була на першому місці», — зазначив Троїцький.

За словами Троїцького, з народженням Лізи та Гаррі Алла Пугачова зазнала радості материнства. Виховання її старшої дочки Крістіни Орбакайте, яка народилася у шлюбі з Едмундом Орбакасом, в основному здійснювалося бабусею, оскільки Пугачова постійно гастролювала.

Тепер вона може повністю присвятити свій час дітям. Критик стверджує, що молодші діти співачки є «дивовижними та дуже розумними». Також Троїцький зазначив, що Пугачова раніше ніколи не почувала себе справжньою матір'ю. Однак тепер вже ніщо вже не зможе відірвати її від цього пізно набутого материнського щастя.

«У Алли Борисівни тепер інше життя. Це треба зрозуміти і з цим треба змиритись. У Алли та Максима чудові діти. Ліза і Гаррі дивовижні, дуже розумні», — сказав Артемій.

Двійнята народилися, коли артистці було 64. Вже тоді зірка дедалі менше виявляла інтерес до шоу-бізнесу. В останні роки вона взагалі практично не залишала замок у селі Грязь, поступаючись роллю медійної персони Максиму Галкіну.

Коли журналісти звернулись за коментарем до Христини Орбакайте, та підтвердила, що її мама навряд чи повернеться на сцену, оскільки намагається надолужити те, що не змогла дати їй особисто.

«Оскільки я жила у бабусі, то будь-яке спілкування з мамою, звісно, було як подарунок долі. Я завжди на нього чекала», — відповіла Христина, додавши, що і сама впевнена в тому, що успіх на сцені ніколи не може замінити радість материнства.

Друзі зіркової родини зазначають, що Галкін та Пугачова добре почуваються в Ізраїлі. Примадонна стала виглядати набагато молодшою та свіжішою. Багато з тих, хто її знає, зазначають що співачка справді перебуває у чудовій формі.

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