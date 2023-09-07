«Через два місяці в нас річниця шлюбу»: на війні загинув легендарний воїн «Азову»

Під час штурму ворожих позицій загинув воїн «Азову» Юрій Мочульський з позивним «Рижий». Трагічну звістку про втрату захисника зі Львівщини повідомив його брат — відомий легкоатлет Дмитро Дем’янюк, який зараз також на передовій. Захисник загинув під час штурму ворожих позицій 29 серпня.

«Я не вірю, що тебе більше немає, — пише Дмитро Дем’янюк. — Що мама залишилась без сина, жінка без чоловіка, а сестра без молодшого брата… Ти був взірцем для мене. Прикладом. Приїхав з-за кордону захищати свою країну та нашу сім'ю в перший день війни. Коли інші тікали. Ми разом пішли у військкомат у той день і разом служили в 103 бригаді. Моя перша відпустка була на твоє весілля. Я так радів цьому. Радів за тебе. На другу відпустку провідував тебе з пораненням у госпіталі в Рівному. Після того ти не списався. Ти пішов в „Азов“. А тепер я знов у відпустці буду вже на твоєму похороні. Нестерпний біль. Найдобріша людина. Справжній воїн. Справжній патріот. І справжній герой. Війна забирає найкращих людей. Ти віддав за нас найцінніше. Своє життя. Ти мав бути офіцером, попри своє небажання, але за своє відношення до особового складу. Але не встиг. Для мене ти будеш завжди справжнім командиром і офіцером. Я завжди стоятиму на колінах перед тобою. Клята росія, мразота, повинна відповісти за кожного, кого забрала у нас. Помстимося. Не помирає той кого пам'ятають. Ти з нами будеш завжди в наших серцях».

Відомо, що Юрію Мочульському було 28 років. Раніше він професійно займався бігом на довгі дистанції.

«Масік… Юрочка… Коханий… Душа моя… Частинка мого серця та Все моє життя, — присвятила пост воїну його дружина Тетяна Глушко. — Як ти міг мене залишити, нас всіх?.. Скажи, будь ласка, як?!

Я не вірю, що тебе більше немає. Це як страшний сон, який не закінчитися ніколи.



Я сиджу і не знаю, що мені написати. Стільки думок в голові. Але жодні слова тебе не повернуть. Ти це сама добра і найкраща людина на світі. Ти такий сильний, ти завжди міг витримати все. Ти був дуже хорошим командиром, ніколи б не стояв у стороні, завжди був зі своїми хлопцями, ніколи не міг всидіти на місці. Вони обов’язково помстяться за тебе. Прийде час і я піду, і помщусь за тебе. Тому що відчуваю, що маю це зробити! Я ніколи не могла подумати, що це все буде про нас… Ми стільки всього планували. У нас мало бути вже життя попереду. Але тепер немає, і я не знаю, як жити далі, і навіть не хочу жити без тебе. Ти то знав, я завжди тобі казала по мільйон разів «моє життя без тебе не існує» або ж «ти все моє життя». Бо так і є, я просто хочу бути поруч з тобою, коханий. А ти завжди казав «Масік, все буде добре, я все зроблю для того, щоб повернутися». Через два місяці в нас річниця шлюбу, через три — як ми 5 років разом. Скажи, як маю жити без тебе? Я буду кохати тебе все своє життя, так, як і обіцяла. Бо ти був, є і будеш всім моїм життям, завжди…"

Поки що невідомо, де та коли відбудеться прощання з воїном.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на Запоріжжі бойового медика «Азову» Олексія Мазура.

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