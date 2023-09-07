Жінкам на військовому обліку обмежать виїзд з України: представник Зеленського зробив важливу заяву

Після того, як жінки з медичною або фармацевтичною освітою стануть на військовий облік з 1 жовтня 2023 року, вони набувають статусу військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон буде обмежений.

Про це в коментарі «РБК-Україна» заявив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Раді Федір Веніславський.



Депутат нагадав, що минулого року Рада внесла зміни до статті 1 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та передбачила, що на обов'язковий військовий облік мають бути поставлені жінки з медичною або фармацевтичною освітою.

За його словами, на виконання цього закону Кабінет міністрів видав постанову щодо порядку військового обліку, а Міністерство оборони — наказ про військовий облік жінок. Згідно з цим наказом, передбачено, що з 1 жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають обов'язково стати на військовий облік.

«Якщо вони стоятимуть на обліку, то набудуть статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто, якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд — тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає — тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві на виїзд», — зазначив Веніславський.

Парламентар також додав, що усі інші жінки, які мають військово-облікові спеціальності, споріднені з військовою справою, з цієї ж дати можуть стати на облік добровільно.

«Розширювати перелік спеціальностей у жінок, які мають обов'язково ставати на облік, на даний момент не планується», — додав Веніславський.

Нагадаємо, в жовтні 2022 року Верховна рада ухвалила закон про добровільний військовий облік жінок. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, повинні обов'язково братися на облік військовозобов'язаних. З 1 жовтня вони мають з’явитися до ТЦК і пройти всі необхідні процедури.

Фото зі сторінки командування Медичними Силами ЗСУ у соцмережах

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