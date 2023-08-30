Смерть героя-захисника: як родина загиблого військового може отримати 15 млн грн допомог

Родина загиблого військовослужбовця має право на отримання допомоги. Йдеться про 15 млн гривень від держави.

Про те, як отримати ці гроші, пояснила представниця Подільського районного у місті Києві ТЦК Катерина Тищенко, передає Military Media Center.



За її словами, родичі загиблого військовослужбовця чи військовослужбовиці можуть отримати одноразову грошову допомогу від дня загибелі, після отримання свідоцтва про смерть.

Виплата розподіляється рівними частками на всіх передбачених законом отримувачів, а саме:

- батьків;

- дружину (або чоловіка, якщо загибла — жінка), які не одружилися вдруге;

- дітей, які не досягли повноліття, або дітей, яким виповнилось 18 років і вони навчаються на денній формі навчання;

- утриманців загиблого, якими вважаються члени родини, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника.

Якщо особа, яка має право на отримання грошової допомоги, протягом трьох років з дня виникнення такого права не реалізувала його, її частка розподіляється між іншими близькими загиблими, які мають на це право.



Сума допомоги складає 15 млн гривень. Вона призначається і виплачується рівними частками всім людям, які мають на неї право, за їх особистою заявою чи заявою їх представників.

На першому етапі це 1/5 частини від призначеної суми, залишок 4/5 виплачується щомісячно, рівними частками впродовж 40 наступних місяців.

Для призначення виплати члени родини звертаються до ТЦК та СП (військкомату) незалежно від місця реєстрації та пишуть власноруч заяву.



До заяви члени родини додають копії таких документів:

- паспорт або ID паспорт з довідкою про реєстрацію місця проживання;

- картку платника податків;

- сповіщення про смерть;

- документи, що підтверджують родинні зв’язки із загиблим;

- свідоцтво про смерть загиблого; лікарське свідоцтво про смерть чи довідку про причину смерті;

- витяг про несудимість особи, яка подає заяву;

- для представників неповнолітніх дітей загиблого — рішення місцевої держадміністрації або суду про встановлення над дитиною опіки.

Нагадаємо, нещодавно в Україні спростили процедуру набуття статусу учасника бойових дій.

36

Читайте нас у Facebook та Instagram