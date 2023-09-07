Змін будуть дотримуватись: прикордонники розповіли, чи буде заборона на виїзд для жінок на військовому обліку

Те, що деякі жінки стануть військовозобовʼязаними з 1 жовтня, не означає, що для них автоматично буде заборонений виїзд з України, як військовозобов’язаним чоловікам.

Про це в коментарі «РБК-Україна» заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«На цей час обмеження стосуються українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також окремих посад державних службовців, що чітко визначено в постанові уряду, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України», — наголосив Демченко.

Він підкреслив, що інших обмежень наразі немає, та додав: якщо будуть внесені зміни до цих правил, їх будуть дотримуватись.

«Якщо будуть такі зміни прийняті й вони наберуть чинності, й в них будуть вказані чіткі категорії, кого це стосується, то прикордонники забезпечать дотримання цих правил», — сказав Демченко.

Як відомо, у жовтні 2022 року Верховна рада ухвалила закон про добровільний військовий облік жінок. Українки з медичною освітою повинні обов'язково прийматися на облік військовозобов'язаних, для інших професій це буде добровільним. При цьому у Раді наголошують, що поки не планують розширювати перелік спеціальностей для жінок для обов’язкової постановки на військовий облік. Своєю чергою, заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснювала, що в Україні зараз не проводиться мобілізація жінок. Громадянки можуть приєднатися до армії за власним бажанням. За її словами, до 2026 року військовий облік для жінок буде добровільним.

Фото зі сторінки ДПСУ у соцмережах

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