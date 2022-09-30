Помер український тренер з боксу, який виховав трьох учасників Олімпійських ігор

У Миколаєві, який перебуває під постійними обстрілами рашистів, помер титулований український тренер з боксу Сергій Корчинський.

Трагічну новину повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Тарас Кремінь.

Відомому фахівцю було 59 років. Серед його вихованців — три учасники Олімпійських ігор: Сергій Ковганко (Атланта-1996), Олег Машкін (Афіни-2004) та Сергій Дерев`янченко (Пекін-2008). Двічі став чемпіоном Всесвітньої боксерської серії (WSB) разом з італійською командою Milano Thunder у 2012-му та «Астана Арланс» у 2013-му. Після другого тріумфу також був визнаний найкращим тренером WSB.

Сергій Корчинський (по центру) з одним зі своїх вихованців Сергієм Дерев'янченком

У квітні 2018-го в бійці, що виникла на ґрунті словесного конфлікту, Корчинський отримав важкі травми — внаслідок падіння у нього було діагностовано закриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа та забій мозку тяжкого ступеня. Через напад фахівець тривалий час перебував у комі, після чого проходив тривалий курс відновлення. Карен Саркісян, який напав на тренера, тривалий час переховувався від поліції на території тимчасово окупованого Криму, але в березні 2020-го прийшов у поліцію з повинною.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий український тренер з гандболу Леонід Євтушенко.

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