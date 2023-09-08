Астрологи, які склали гороскоп на поточний тиждень, вважають день 8 вересня таким, коли бракуватиме енергії. Тому сили треба заощаджувати. Займатися потрібно лише тими справами, без яких не можна обійтись. Спілкування з людьми може втомлювати, тому час краще провести в тиші та спокої.

Приймаючи рішення, 8 вересня необхідно прислухатися до внутрішнього голосу та знаків, які надсилатимуть вищі сили. Сьогодні не можна руйнувати, а можна лише будувати та бачити. Особливо успішними обіцяють бути фінансові справи, тож необхідно «ловити» сприятливий момент.

Овен

Вам належить вирішувати чужі проблеми, врегулювати конфлікти, які не мають до вас прямого відношення, рятувати тих, хто опинився у складній ситуації. Все це забирає багато сил, але ви не відчуваєте втоми, оскільки справді захоплені тим, чим займаєтесь. Овни охоче вступають у конкурентну боротьбу, не турбуючись про те, що противник може бути значно сильнішим за них. Виграти в таких сутичках складно: ви намагаєтеся діяти чесно, а ось про ваших суперників цього не скажеш. Можливі розбіжності у сім'ї. Сварки ви не допустите, але уникнути взаємних образ навряд чи вдасться, інформує Ukr.Media.

Телець

Прекрасний гармонійний день, можна багато встигнути, якщо не витрачати час даремно. Ви швидко вчитеся новому, запам'ятовуєте все, що хоча б теоретично може стати вам у пригоді. З'являються гарні ідеї, варто негайно обговорити їх із союзниками та однодумцями. Емоційна відкритість і щирість Тельців виявляються дуже доречними у спілкуванні — ви чудово ладнаєте навіть з тими, хто зовсім не схожий на вас. Можливий початок якихось незвичайних романтичних відносин, які принесуть вам багато радості. У другій половині дня потрібно буде приділити увагу членам сім'ї.

Близнюки

Непростий день. Доведеться вибирати — чи займатися тим, до чого лежить душа, чи взятися за справи, що вимагають уваги, але не викликають у вас найменшого ентузіазму. Доводиться мати справу з людьми, які вам не надто симпатичні. Настрій псується, багато близнюків під впливом емоцій роблять помилки, про які пізніше пошкодують. День може бути досить стомлюючим, вам належить багато зробити, не дивно, що вже до середини його ви відчуєте, що потребуєте відпочинку. Намагайтеся уникати будь-яких надмірностей, не перевіряйте організм на міцність.

Рак

Нелегко вибрати правильну лінію поведінки. Очевидно, що настав час проявити себе, показати, на що ви здатні взятися за якийсь перспективний проєкт. Але ви боїтеся ризикувати і не хочете нікому переходити дорогу, тому волієте залишатися в тіні, намагаєтеся не виділятися. Ця тактика навряд чи дасть гідні плоди. Набагато краще складеться день у Раків, які наважаться на щось нове, захочуть поекспериментувати, знайти застосування своїм талантам. Друга половина дня підходить для дружніх зустрічей, а також невеликих поїздок до гарної компанії. Можливі грошові надходження.

Лев

Все складається непогано, часто ви досягаєте відмінних результатів, майже не докладаючи для цього зусиль. Ви не боїтеся експериментувати та пробувати нове, часто йдете до мети шляхами, про які інші навіть не здогадуються. Ви намагаєтеся досягти бажаного якнайшвидше, оточуючим це не завжди зрозуміло. Вам можуть закидати легковажність, небажання розібратися в ситуації, а також необережності. У другій половині дня потрібно буде приділити увагу домашнім справам, близьким може бути потрібна ваша допомога. Деяким Левам доведеться відмовитися від запланованих поїздок та розваг.

Діва

Дуже плідний день. Інтуїція підказує, коли можна розраховувати тільки на себе, а коли краще звернутися за допомогою, тому ви витрачаєте сили дуже розумно, а свої плани часто втілюєте у життя швидше, ніж представники інших знаків. Розбіжності та суперечки малоймовірні, а якщо вони все ж таки виникають, ви легко відстоюєте свою правоту, аргументи у вас завжди напоготові. У Дів можливі невеликі фінансові втрати, спонтанні покупки можуть виявитися невдалими. Але навряд чи ви довго переживатимете: незабаром представиться можливість непогано заробити, і ви займетеся саме цим.

Терези

Складний день із погляду спілкування: ви помічаєте всі недоліки оточення, тому вам мало хто подобається, і не завжди даєте собі раду приховати свої почуття. Деякі Терези і зовсім провокують конфлікти, не замислюючись про те, до чого це може призвести. Є небезпека втратити друзів, зіпсувати стосунки з людьми, які для вас важливі. Будьте трохи поблажливішими, це допоможе уникнути багатьох проблем. Можливі вигідні угоди. Ваше ділове чуття дуже гостре. Будь-які рішення, що стосуються грошей, виявляються правильними. Наприкінці дня можливі приємні романтичні сюрпризи.

Скорпіон

Прекрасний день для нових знайомств, особливо ділових. На людей, з якими вам належить співпрацювати, ви справляєте найсприятливіше враження. Не бійтеся привертати до себе загальну увагу; розумна самореклама піде вам на користь. Вдалий день для того, щоб нагадати про себе старим знайомим — вони будуть раді; вдасться відновити давні романтичні стосунки, якщо ви цього захочете. Можливість довести до кінця давні справи, напівзабуті проєкти, про які ви вже майже забули. Багатьох Скорпіонів рятує вміння творчо підійти до вирішення будь-якого завдання.

Стрілець

Зосередьтеся на тому, щоб довести до кінця справи, які ви розпочали раніше. При цьому діяти краще самостійно, оскільки будь-яка співпраця призводить швидше до труднощів та непорозумінь, ніж до прогресу. Важлива самодисципліна — не лінуйтеся, не відкладайте вирішення неприємних завдань. Для багатьох Стрільців цей день буде пов'язаний з якоюсь нудною та стомлюючою роботою, яка забирає багато сил, але приносить лише скромні результати. Головне, що ви отримаєте — це досвід, який вам, поза сумнівом, незабаром знадобиться.

Козоріг

Можливий несприятливий збіг обставин, непорозуміння, через які не вдасться вчасно довести до кінця заплановані справи. Однак інтуїція підкаже, як слід діяти, і ви знайдете спосіб змінити ситуацію на краще. У Козорогів плідно проходять ділові переговори, на зустрічах із впливовими людьми ви покажете себе з кращого боку. Прекрасний день для спілкування у неформальній обстановці, дружніх зустрічей та романтичних побачень. Не виключено нових захоплень. Ви чарівні і багатьом це подобається.

Водолій

Відмінний день для того, щоб зайнятися чимось новим. Ви швидко вчитеся, перші успіхи не забаряться. Знайдуться союзники, завдяки підтримці яких ви швидко втілите свої задуми у життя. У багатьох Водоліїв з'являються чудові ідеї щодо бізнесу, комерційної діяльності; вдасться знайти нове джерело доходів. Можливі вдалі покупки; там, де справа стосується інвестицій, ви не припускаєтеся помилок. Корисні поїздки та прогулянки, активний відпочинок. Можна починати регулярні заняття спортом — ви отримуватимете від них задоволення.

Риби

Можливі дрібні труднощі, прикрі непорозуміння. Вплив несприятливих тенденцій швидко піде на спад; ви знайдете спосіб швидко вирішити всі проблеми. З'являться нові союзники, зокрема дуже впливові. Не виключено, що вже під кінець дня ви отримаєте від них дуже привабливі ділові пропозиції. Сприятливий день для спілкування, не виключено нових знайомств, які отримають романтичне продовження. Імовірні хороші новини щодо близьких друзів та членів сім'ї. У Риб з'явиться привід домашнього свята.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома австралійська астрологиня Анжела Перл розповіла, кому зірки обіцяють неочікуване багатство, а кому — нове кохання. А астрологиня Людмила Булгакова розповіла, на кого у вересні проллється грошовий дощ.

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