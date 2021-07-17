26 липня 2021

Майкл Філіп Джаггер, який народився 26 липня 1943 року в англійському Дартфорді, взагалі-то збирався стати економістом. Спочатку все саме до цього і йшло. Батьки теж підтримували прагнення єдиного сина зробити кар'єру в бізнесі. І після закінчення школи допомогли йому поступити в престижну Лондонську школу економіки. Там-то якраз все і змінилося. Зустрівши на одній з молодіжних тусовок свого давнього приятеля ще із дартфордскої школи Кіта Річардса, Джаггер з головою занурився у вир рок-н-ролу. Уже в 1961 році він із Майкла став Міком Джаггером. А в 1962 році відбувся перший виступ нової рок-групи «The Rolling Stones». У це важко повірити, але за неймовірно короткий час група, в яку, крім Джаггера і Річардса, входили Брайан Джонс, Дік Тейлор, Мік Ейворі, Білл Уайлмен і Чарлі Уоттс, стала настільки популярною не тільки у Великобританії і Західній Європі, але і в Америці, що її почали ставити в один ряд з «The Beatles».

У дитинстві Мік Джаггер пережив потрясіння, яке, за великим рахунком, мало перекреслити всі його плани коли-небудь стати вокалістом. Під час шкільних занять з баскетболу він, сильно прикусивши кінчик язика, примудрився цей кінчик… проковтнути! Ясна річ, що в результаті цього безглуздого інциденту виникла шепелявість і стала настільки помітною, що інший би власник «неповноцінного» язика ще десять разів подумав би, перш ніж вирішив виступати на сцені в якості вокаліста популярної рок-групи. У Джаггера все вийшло по-іншому. Він зумів свій недолік перетворити на оригінальну чесноту, що відрізняє його від інших відомих виконавців.

Не стану перераховувати немислиму кількість найпрестижніших музичних нагород і премій, отриманих групою «The Rolling Stones» і особисто Міком Джаггером за всі роки його блискучої кар'єри, що дивним чином триває досі. Їх просто сотні. Виокремити тут варто хіба що лицарське звання, в яке він був присвячений королевою Єлизаветою II в 2003 році, напередодні свого 60-річчя. Ну, і сотні мільйонів доларів, зароблених потом і кров'ю за весь цей час, теж уточнювати не стану. Їх багато. Дуже багато. Тому що Мік Джаггер зумів-таки стати ще й успішним бізнесменом, придбавши масу об'єктів елітної нерухомості і навчившись вельми вигідно її здавати в оренду. Чого тільки варті чутки про величезну резиденцію на острові Мюстік в Вест-Індії, яка здається потижнево і обходиться орендарям (в залежності від пори року) від 16 до 45 тисяч доларів за 7 днів.

Коли говорять, що талановита людина талановита в усьому, то це теж про нього. У своєму довгому і красивому житті Мік Джаггер був одружений лише двічі. При цьому у нього 8 (вісім!) дітей від п'яти жінок. І наймолодшій дитині, яка народилася в 2016 році (коли Джаггеру було — на хвилиночку — вже 73 роки!), зараз 5 років. Знову ж таки з чуток, щомісяця догляд за малюком обходиться його знаменитому батькові в 19 800 доларів, які він справно відправляє мамі хлопчика молодій американській балерині Мелані Хемрік. Джаггер продовжує виступати з концертами. Джаггер продовжує їздити з гастролями по всьому світу, викликаючи щире захоплення у мільйонів своїх шанувальників і не менш щиру заздрість у якоїсь кількості своїх заздрісників. Він вміє радіти життю. Тому що він давно навчився цінувати те, що дістається з великими труднощами.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.