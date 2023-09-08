СБУ за гарячими слідами затримала коригувальницю російського удару по Сумах (фото)

В Україні по «гарячих слідах» затримала росіянку, яка коригувала ворожі удари по Сумах 7 вересня. Про це повідомили у Службі безпеки України.

«Контррозвідка Служби безпеки затримала російську інформаторку, яка коригувала повітряну атаку рф по Сумах у ніч на 7 вересня цього року. Для удару окупанти застосували ракети та дрони-камікадзе типу „Шахед“. За даними слідства, „наведенням“ російської зброї по прикордонному обласному центру займалась громадянка рф, яка має посвідку на проживання в Україні і тривалий час мешкає у Сумах. Після початку повномасштабного вторгнення росії жінка почала дистанційно співпрацювати з головним управлінням генштабу зс країни-агресора (відомого як гру). За вказівкою воєнної розвідки рф їхня поплічниця збирала інформацію про міські об’єкти, які вважала місцями можливого перебування українських захисників», — йдеться у повідомленні.

Для збору розвідданих колаборантка обходила територію обласного центру нібито у власних справах або «втемну» випитувала «потрібні» відомості у своїх знайомих.

«Отриману інформацію фігурантка відправляла ворожій спецслужбі через месенджер у вигляді текстових повідомлень з координатами українських об’єктів. Крім того, вона виконувала ще одне завдання російського гру — створення на території обласного центру власної агентурної мережі. Для цього зловмисниця підшукувала своїх „однодумців“, яким пропонувала піти на співпрацю з окупантами у війні проти України. Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у підривній діяльності на користь рф», — повідомили в СБУ.

Колаборантці повідомили про підозру в підбурюванні до державної зради та поширенні інформації про розміщення військових формувань (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 114−2 КК України). Їй загрожує довічне ув'язнення.

В Офісі Генерального прокурора додали, що правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними Telegram-каналу «Оперативний ЗСУ», колаборантку звуть Олена Анцибор. Вона уроженка Уфи. Має посвідку на проживання в Україні і тривалий час мешкає у Сумах разом із родиною.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 8 вересня росіяни обстріляли Суми, Запоріжжя та Сумську область.

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