Повернись і «збагатись»: деякі українці можуть отримати по 64 тисячі грн

Українці, які тимчасово виїжджали за кордон, але вирішили повернутись на Батьківщину, можуть отримати допомогу.

Для тих, хто вже в Україні або збирається приїздити, громадська організація «Інша освіта» пропонує допомогу у розмірі 64 тисячі гривень.

На сайті організації пояснюється, що програма була створена для активістів, художників, підприємців, культурних діячів, які працюють за такими напрямами: культура та мистецтво, неформальна освіта, публічний активізм, екологія, медіа, подолання наслідків війни у суспільстві, соціальні інновації та захист прав людини.

У рамках проєкту допомогу отримають 50 людей. Вони зможуть отримувати по 18 тис. грн протягом трьох місяців (всього 54 тисячі грн) плюс одноразову виплату у розмірі 10 тис. грн, йдеться на сайті організації.

Для цього потрібно заповнити аплікаційну форму до 29 вересня 2023 року включно.

Нагадаємо, українці зможуть отримати грошову допомогу від організації Action Against Hunger. Що для цього потрібно, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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