Десять пенсій відразу: хто може розраховувати на такі виплати

Деякі українці можуть отримати від держави одноразову допомогу у розмірі 10 пенсій.

Але для цього виконати певні умови, уточнила заступниця начальника Головного управління (ГУ) Пенсійного фонду України в Київській області Олена Зорка.

При звертанні до неї жінка написала, що зараз вона — переселенка і працює вчителем, має 43 роки безперервного стажу. Зараз перебуває в Києві, а до того жила в тимчасово окупованій Чаплинці.

Українка оформила пенсію за віком у травні цього року, але їй не нарахували одноразову грошову допомогу в розмірі десяти пенсій у зв’язку з тим, що немає можливості надати всі документи.

«Я не можу їх отримати з окупованої території. Вимагають надати довідку про грошові нарахування до 2000 року по кожному періоду праці. Як мені бути в цій ситуації й чи є можливість вирішити це питання?» — запитала вона.

Судячи з відповіді Олени Зорки, частина пенсіонерів дійсно мають право на отримання виплат у розмірі 10 пенсій, але для цього треба відповідати наступним умовам:

наявність 30 років страхового стажу на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років. Факт роботи (з виключенням періодів перебування у відпустках по догляду за дитиною, додаткових відпустках без збереження заробітної плати тощо) має бути підтверджений документально;

робота має тривати в закладах та установах державної або комунальної форми власності;

на день досягнення пенсійного віку особа має перебувати на посаді, що дає право на виплату грошової допомоги.

Якщо ці умови виконано, а сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування станом на дату ухвалення рішення про призначення пенсії відбулася — виплати нарахують.

Також жінку закликали звернути увагу на те, що довідка про заробітну плату за період до 1 липня 2000 року потрібна для збільшення призначеного розміру пенсії, але вона не впливає на право щодо нарахування грошової допомоги.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів планує двічі підвищити мінімальну зарплату, а оскільки мінімальна зарплата і мінімальна пенсія тісно пов'язані через прожитковий мінімум, це автоматично призведе до зростання гарантованого розміру пенсії.

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